Guzmán (Contigo-Zurekin) apuesta por "construir la alianza más amplia posible" en la izquierda "alternativa"

El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha abogado este lunes por "construir la alianza más amplia posible" en el espacio de la "izquierda alternativa y transformado" con vistas a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tras el adelanto anunciado por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Guzmán ha señalado, al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, que "momentos políticos como el actual ratifican la necesidad de la existencia de un proyecto político de izquierda alternativa y transformadora como el nuestro, una izquierda valiente, coherente, atrevida, que conquiste subidas del salario mínimo interprofesional, que conquiste reformas laborales o que ponga sobre la mesa del Consejo de Ministros el contenido político de los dos reales decretos ley sobre vivienda que se debatieron la semana pasada". "Si no lo hacemos nosotros y nosotras, está visto que en este país ni lo ha hecho ni lo va a hacer nadie", ha asegurado.

El portavoz de Contigo-Zurekin ha afirmado que "el pueblo español se merece un Gobierno al servicio de los intereses de la mayoría social de este país, no se merece un Gobierno al servicio de los intereses de las grandes bancas, de las grandes patronales, de las especuladoras, de las rentistas, y nosotros y nosotras vamos a dar la batalla para que en este país haya un Gobierno progresista que defienda los intereses de esas familias trabajadoras de Navarra y del conjunto del país".

Sobre la posibilidad de que se acuerde una confluencia entre los formaciones que integran este espacio electoral de izquierda, Guzmán ha señalado que "estamos en un momento de máxima urgencia en estos momentos" y este mismo lunes está prevista "una amplia agenda de trabajo" de este espacio en el ámbito estatal. "A lo largo de las próximas horas o de los próximos días definiremos el proyecto político que este espacio político va a desplegar de cara a las próximas elecciones generales", ha indicado, para asegurar que "va a ser un proyecto político ganador".

Carlos Guzmán se ha mostrado partidario de "construir la alianza más amplia posible, por todas las formaciones políticas, por las personas que puedan aportar y, sobre todo, por las personas y por los espacios que estén dispuestos a dar la importante batalla que hay que dar en estos momentos por Navarra y por el conjunto del país". "En el espacio de la izquierda alternativa y transformadora no sobra nadie", ha señalado.

Respecto a las negociaciones que se tienen que dar para la reedición de la coalición Contigo-Zurekin para las elecciones forales (IUN, Batzarre e independientes ya han confirmado que estarán en esta coalicíon, pero Podemos todavía no lo ha decidido), Carlos Guzmán ha afirmado que "son negociaciones paralelas, somos los mismos agentes a distintos niveles los que estamos desarrollando las dos negociaciones". "En los últimos días hemos puesto el foco más en la negociación estatal, pero son dos proyectos paralelos los que deben desarrollarse", ha afirmado, sin dar más detalles, para insistir en que "este país se merece una izquierda alternativa y transformadora".