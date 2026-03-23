Guzmán muestra su "satisfacción" por el inicio de los trabajos para renovar la coalición Contigo-Zurekin

Archivo - El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán, han manifestado este lunes su "satisfacción" por el inicio de "los trabajos formales para renovar" esta coalición de cara a las elecciones forales y municipales de 2027.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, ha valorado que los cuatro espacios políticos que conforman la coalición han mostrado su "firme vocación" por "volver a concurrir de manera unitaria en el seno de esta coalición a las próximas elecciones".

Guzmán ha hecho "una valoración muy positiva del trabajo realizado por esta coalición a lo largo de los últimos tres años" y ha comentado que "así nos lo trasladan nuestros votantes, las asociaciones, los movimientos sociales y los sindicatos con quienes trabajamos de manera constante".

Según ha continuado, "en estos momentos la propuesta más certera que podemos realizar de cara al año 2027 es renovar esta coalición para ofrecer al conjunto del electorado navarro, en especial al votante y a la votante de izquierdas, una candidatura unitaria, una coalición coherente, valiente".

Sobre los posibles candidatos, Guzmán ha señalado que "estamos trabajando internamente en los cuatro espacios que conformamos la coalición, Izquierda Unida, Podemos, Batzarre y el grupo de personas independientes, y nos hemos marcado un objetivo temporal, que es el mes de julio". "Entendemos que en ese marco de discreción y en ese marco de fraternidad que existe en nuestra coalición, desarrollaremos esos procesos de negociación para acordar la mejor propuesta político-organizativa posible para el conjunto de Navarra y, en especial, para el electorado de izquierdas", ha indicado.