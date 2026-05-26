Hacienda Foral de Navarra cerró el mes de abril con una recaudación de 1.992,7 millones de euros

Fachada de la sede del departamento de Economía y Hacienda - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

A finales del pasado mes de abril, la recaudación líquida acumulada de la Hacienda Foral de Navarra ascendía a 1.992,7 millones de euros frente a los 1.844,2 millones ingresados en abril del año 2025, un incremento del 8,1% en términos interanuales consecuencia del aumento de la recaudación íntegra en un 5% y de la disminución del 3,4% de las devoluciones.

En abril se ingresaron las declaraciones periódicas de febrero, el primer trimestre para las pequeñas y medianas empresas y los ingresos extemporáneos por las cuotas del mes de marzo, cuyo vencimiento no se ha producido todavía, ha informado el Ejecutivo.

Si se hace un análisis de la evolución por capítulos, ha añadido, se observa que la recaudación líquida de los impuestos directos alcanzó los 1.002,9 millones de euros con un crecimiento interanual del 13,9% y la de los impuestos indirectos los 976,3 millones de euros, con un incremento interanual del 2,7%. Las tasas y otros ingresos crecieron un 8,7% hasta los 13,5 millones de euros.

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS

La recaudación acumulada por gestión directa en IRPF ascendía, a finales de abril, a 833,6 millones de euros, un 17,5% más que lo recaudado el pasado año en las mismas fechas. Según el Gobierno, este aumento se debe principalmente a las diferencias entre Campaña de Renta de este año frente al del año pasado: en 2025 las declaraciones con resultado negativo, es decir, a devolver, aumentaron de forma excepcional consecuencia de las devoluciones extraordinarias a mutualistas, por lo que la recaudación líquida disminuyó.

Por otra parte, las retenciones de trabajo y de capital presentaban a finales del mes pasado valores un 6,5% y 11,9%, respectivamente, por encima de los recaudados el pasado año. Los fraccionamientos ingresados a cuenta del IRPF de pymes y autónomos resultaron ser, con 43,8 millones de euros, un 6,7% superiores a lo recaudado el pasado año.

El Impuesto de Sociedades, con 78,7 millones de euros, mostraba un incremento interanual del 5,2%. En abril se ingresa el primer plazo del pago a cuenta de las empresas sometidas normativa estatal, que en esta ocasión resultaba ser, con 39,3 millones de euros ingresados, un 2,6% superior a lo obtenido en 2025, ha expuesto el Ejecutivo.

a recaudación por gestión directa de IVA creció un 12,9% debido a una mayor recaudación íntegra, un 4,9% superior a la del pasado año, unido a unas devoluciones un 0,9% inferiores.

De igual modo, los Impuestos Especiales vieron aumentada su recaudación por gestión directa en un 2,6%. Destacó el Impuesto de Hidrocarburos, con un 9,4% más recaudado, y el Impuesto sobre las Labores del Tabaco, que resultó ser un 3,3% superior a lo ingresado en el ejercicio anterior.

Respecto a los ajustes con el Estado correspondientes al IVA, a los impuestos especiales de fabricación, y al ajuste por retenciones de trabajo y capital, la liquidación se realiza al final de cada trimestre, de modo que los importes registrados correspondieron a los contabilizados en el mes de marzo, ha precisado el Gobierno.

La recaudación líquida tributaria acumulada en el mes de abril ascendía a 1.992,7 millones de euros que, frente a un presupuesto de ingresos fijado para este 2026 en 5.813,4 millones euros, representa el 34,3% de grado de ejecución.