Hacienda Foral recauda en la Campaña de la Renta 2025 un total de 356,6 millones de euros y devuelve 271,5 millones

El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, y el director gerente de Hacienda, Óscar Martínez de Bujanda - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Campaña de la Renta y Patrimonio 2025 finalizó el pasado jueves, 25 de junio, con la presentación de 393.299 declaraciones, correspondientes a 530.490 contribuyentes, lo que supone un incremento del 1,6% respecto a la campaña anterior.

Así lo han dado a conocer este martes en rueda de prensa, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, y el director gerente de Hacienda, Óscar Martínez de Bujanda.

Durante su intervención, Arasti ha subrayado "el volumen de devoluciones efectuadas por la Hacienda Foral". En campaña se han devuelto 271,5 millones de euros. "De ellas, 128.518 declaraciones han tenido resultado a pagar; hasta 235.129 a devolver, mientras que 29.652 han salido con resultado a cero", ha destacado.

Esto se traduce en un 59,8% con resultado a devolver y un 32,7% con resultado a ingresar en favor de Hacienda Foral de Navarra. En conjunto, las declaraciones con resultado positivo suman 356,6 millones de euros, situando el saldo final de la campaña en 85,1 millones de euros para Hacienda.

En cuanto a las propuestas de declaración elaboradas por la Hacienda Foral, este año se han remitido 221.446, lo que supone una cifra similar a la campaña anterior. Más del 90% de ellas han sido confirmadas por las personas contribuyentes. Además, una semana después del inicio de la campaña, ya se habían abonado 115,6 millones de euros en devoluciones.

EL RENTA BUS AGOTA TODAS LAS CITAS DISPONIBLES

Entre las novedades de esta campaña, el consejero ha destacado la puesta en marcha de la Oficina Móvil de Atención Ciudadana, el denominado Renta Bus, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Navarra para acercar los servicios públicos a las localidades que no disponen de una oficina cercana de la Hacienda Foral.

"Este año se ha puesto en marcha un programa piloto para que las y los vecinos de los núcleos de población alejados de las localidades en las que haya una oficina de Hacienda, pudieran presentar sus declaraciones", ha explicado Arasti.

La experiencia piloto ha tenido una "excelente acogida, hasta el punto de completar todas las citas ofertadas". En el total de citas atendidas, 654, se han confeccionado 494 declaraciones, 178 en Sangüesa, 150 en San Adrián y 166 en Alsasua.

El consejero ha querido agradecer la labor desarrollada por el personal de la Hacienda Foral durante toda la campaña. Ha destacado el trabajo realizado tanto en las tareas de planificación como en la atención y gestión diaria, subrayando "la rapidez de respuesta y el esfuerzo llevado a cabo desde el inicio de la campaña para garantizar su correcto desarrollo y hacer frente a cualquier eventualidad, que no ha alterado el normal funcionamiento del proceso".

CRECEN LA RENTA ONLINE Y LA TELEFÓNICA

La presentación de la renta online y la modalidad telefónica "continúan ganando peso entre la ciudadanía, mientras que la atención presencial mantiene la tendencia descendente de los últimos años".

En concreto, 140.954 contribuyentes han presentado su declaración a través de internet, casi 5.400 más que en la campaña anterior. Por su parte, la modalidad telefónica "se va consolidando": ha sido utilizada por 9.441 declarantes frente a los 9.066 de 2024, lo que supone un incremento de 375 declaraciones. En cambio, 22.788 contribuyentes optaron por acudir a las oficinas de Hacienda para realizar el trámite de forma presencial.

Los distintos servicios de atención también han registrado una "elevada utilización". Durante la campaña se han gestionado más de 37.500 citas previas, tanto para la modalidad telefónica como para la presencial, y se han atendido casi 83.400 consultas telefónicas relacionadas con la renta.

Además, el formulario web ha recibido 4.392 consultas y el asistente virtual AHNA ha resuelto otras 677. En el ámbito digital, la página web de la campaña ha contabilizado más de 1.152.000 accesos.

Asimismo, se han realizado más de 48.700 consultas de declaraciones, 175.900 consultas de datos fiscales y más de 335.000 personas comprobaron a través de la web si disponían de una propuesta de declaración y la recientemente estrenada aplicación móvil de la Carpeta Fiscal ha registrado 130.000 accesos.

LA CAMPAÑA DE PATRIMONIO INCREMENTA SU RECAUDACIÓN

De forma paralela a la Campaña de la Renta se ha desarrollado la correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio, que deben presentar las personas cuyo patrimonio, excluida la vivienda habitual, supera los 550.000 euros.

La campaña de 2025 ha concluido con una recaudación de 56,45 millones de euros, lo que representa 8,8 millones más que en el ejercicio anterior, además de registrar 448 declarantes más.