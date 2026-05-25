Hereu evita valorar las palabras del PNV sobre la legislatura: "A nosotros nos toca gobernar"

1089954.1.260.149.20260525113521 El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. - JPEG - Europa Press

OLITE 25 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha evitado este lunes pronunciarse sobre las declaraciones que este domingo realizó el presidente del PNV, Aitor Esteban, quien señaló que con el actual "panorama" es "ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura". El ministro ha señalado que "a nosotros nos toca gobernar y gobernar con ímpetu, con fuerza".

En ese sentido, Hereu, que ha viajado a la localidad navarra de Olite para asistir al acto de reapertura del parador, ha afirmado que "estamos aquí inaugurando un equipamiento turístico y yo creo que es el mejor ejemplo del proyecto que estamos desarrollando, que es progreso económico, ampliación de los derechos y por tanto poner el crecimiento económico al servicio de la ampliación de los derechos sociales y una apuesta inquebrantable por la convivencia en España".

Así, el ministro ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "este es el proyecto estratégico en el que vamos trabajando y a lo que nos dedicamos".