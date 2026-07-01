Herida una mujer de 40 años en una colisión frontal entre un coche y un camión en Cárcar

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 40 años ha resultado herida este miércoles en una colisión frontal entre un coche y un camión en la carretera NA-134, en Cárcar.

Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 64, se ha recibido a las 09.41 horas.

La mujer ha sido trasladada con policontusiones al Hospital García Orcoyen de Estella y su pronóstico es reservado, mientras que el camionero ha resultado ileso. Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Lodosa, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.