Herida una mujer de 45 años en una colisión vial con tres vehículos implicados en Iza

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 45 años ha resultado herida de levedad este viernes en una colisión por alcance en la carretera N-240, en Iza, en la que se han visto tres vehículos implicados.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 14,6, se ha recibido a las 7.42 horas.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con una contusión cervical leve. Han sido movilizados bomberos de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.