Herida una mujer de 46 años en un accidente de tráfico en Tudela

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 46 años ha resultado herida este martes en un accidente de tráfico ocurrido en Tudela, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 7.34 horas a la altura del número 102 de la calle del Bailío en el cruce con la avenida Instituto, donde han colisionado un coche y una moto. Como consecuencia, la conductora de la moto, una mujer de 46 años, ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía con traumatismo en extremidades superior e inferior.

Al lugar se han desplazado una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Local de Tudela.