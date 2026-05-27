Herida una mujer de 74 años en un accidente de tráfico en Monteagudo

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 74 años ha resultado herida este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en Monteagudo, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 13.04 horas en el kilómetro 14.5 de la carretera N-121-C, donde se ha producido una salida de vía. Como consecuencia, una mujer de 74 años ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela con traumatismo abdominal.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Tudela, una ambulancia SVA así como agentes de la Policía Foral.