Herida una niña atropellada por un coche en Tudela

Archivo - Imagen de una operaria de SOS Navarra
Archivo - Imagen de una operaria de SOS Navarra - SOS NAVARRA - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 11:47
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PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Una niña de 9 años ha resultado herida este viernes tras ser atropellada por un coche en Tudela, a la altura del número 3 de la calle Portal.

La menor ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela con politrauma y pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El suceso se ha registrado sobre las 8.50 horas. Al lugar han acudido una ambulancia de soporte vital avanzado y la Policía Local.

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