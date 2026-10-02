Herida tras ser atropellada por un turismo en un paso de peatones en Tudela

Un agente de la Policía Local de Tudela. - POLICÍA LOCAL DE TUDELA

PAMPLONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela atendió este jueves dos accidentes de tráfico con heridos. El primero tuvo lugar a las 9,15 horas en el paso de peatones de Carretera Alfaro con Virgen de la Cabeza, al atropellar un conductor de 82 años a una peatón de 52, presuntamente al verse deslumbrado por el sol.

La mujer fue atendida inicialmente en una mutua médica próxima al lugar y posteriormente trasladada al centro sanitario donde fue tratada por una fractura del radio del la muñeca izquierda. El atestado fue remitido al Juzgado de Guardia.

El segundo de los accidentes con heridos tuvo lugar en la glorieta de Pamplona, al golpear una conductora su turismo contra el vértice trasero de un autobús urbano, el cual se encontraba parado en una parada. La conductora del autobús se golpeó en un dedo de la mano aunque no precisó asistencia inmediata. Nadie más resultó y los daños en el turismo han sido de consideración. Se realizó un parte amistoso.

Por otro lado, las 4.00 horas se ha tramitado un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial a un conductor de 39 años al carecer de permiso de conducción en vigor. Se da la circunstancia que esta persona tenía cuatro antecedentes por este motivo, dando traslado al Juzgado de Guardia de lo acontecido.

CORTES DE TRÁFICO

La Policía Local de Tudela ha informado de que, desde el lunes día 5 de octubre se cerrará al tráfico la calle Concarera desde calle Muro por la apertura de una acometida, no pudiendo acceder vehículos en horario de 8 a 17h. No obstante, a partir de esa hora se amplía el horario de carga y descarga para favorecer a repartidores, así como los vecinos pueden acceder con un cierre provisional a través de chapones.

También el lunes, debido a la renovación de aceras, existirán obras en Camino Caritat desde la Cuesta de la Estación hasta Peñuelas, dejándose acceso mediante señalización circunstancial para circulación, acceso a garajes de vecinos y carga y descarga. Además, la pasarela de madera junto a Ribotas ha quedado cerrada por labores de reparación, habilitándose un paso alternativo por el arcén para uso exclusivo de peatones. Las bicicletas deberán salir a la calzada hasta su reincorporación al carril bici.

Por último, el próximo domingo 4 de octubre se celebra, desde las 11.00 horas, la IX Marcha Contra el Cáncer de la Ribera. La salida y la llegada estarán ubicadas en la Plaza Nueva, desde donde partirá un recorrido de aproximadamente 4 kilómetros, abierto a toda la ciudadanía, y cuyo recorrido cubre toda la zona centro y casco viejo de la localidad. La anterior edición obtuvo más de 5500 participantes, por lo que se estima que la participación de esta edición sea similar, quedando así cortadas las vías principales por parte de efectivos de Policía Local.