Heridas dos mujeres tras ser atropelladas junto al Hospital San Juan de Dios

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 79 años y otra de 48 han resultado heridas este jueves tras ser atropelladas por un vehículo junto al Hospital San Juan de Dios, en Pamplona.

Las dos mujeres heridas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones y pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por el suceso se ha dado a las 8.43 horas. Al lugar han acudido ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de San Juan de Dios y Policía Municipal.