Heridas leves cuatro personas en tres accidentes viales en Pamplona y Aibar

PAMPLONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas de levedad este miércoles tras sufrir sendos accidentes viales, dos de ellos en Pamplona y un tercero en la carretera NA-132, en Aibar.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del primero de los accidentes, una colisión por alcance entre dos vehículos producida en la zona de detrás del estadio El Sadar, en Pamplona, se ha recibido a las 11.53 horas.

Un hombre y una mujer de 62 y 65 años, respectivamente, han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra con sendas cervicalgias de pronóstico leve. Han sido movilizados una ambulancia de soporte vital avanzado, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.

El segundo de los accidentes, una salida de vía, ha tenido lugar hacia las 14.27 horas en el punto kilométrico 71,9 de la NA-132, en Aibar. Como consecuencia del accidente, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra un varón de 69 años con aturdimiento. Su pronóstico es leve.

El conductor y único ocupante del vehículo había quedado atrapado mecánicamente. Han sido movilizados bomberos de Sangüesa, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.

El tercer accidente, producido en la calle Fuente del Hierro, 5, de Pamplona, ha consistido en el atropello de un coche a una persona en patinete. Una mujer de 45 años ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con una contusión en hombro de carácter leve. Han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Municipal.