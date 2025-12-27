Herido en un accidente laboral en una empresa de Villatuerta

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años resultó herido este viernes por la noche en un accidente laboral en una empresa de embalajes ubicada en la localidad de Villatuerta.

El aviso del accidente se recibió a las 21.01 horas y hasta el lugar se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico y agentes de la Guardia Civil.

El trabajador sufrió un corte y fractura en el dedo de una mano de pronóstico reservado y fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra.