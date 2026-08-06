Herido en un accidente laboral tras ser atropellado por un vehículo en una granja de Urritzola-Galain

Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años ha resultado herido este jueves, en un accidente laboral, tras ser atropellado por un vehículo en una granja ubicada en el concejo de Urritzola-Galain, perteneciente al municipio de Ultzama.

El aviso del accidente se ha recibido a las 13.32 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, un equipo médico de Ultzama y la Policía Foral.

El herido ha sufrido traumatismos en brazo y pierna de pronóstico reservado y ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.