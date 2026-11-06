Herido tras chocar contra un animal en la AP-15, en Tafalla

Archivo - Detalle de la fachada del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un coche, un hombre de 47 años, resultó herido este jueves por la noche al chocar contra un animal y posteriormente sufrir una salida de vía a la altura del punto kilométrico 48,6 de la AP-15, en sentido Pamplona, en el término municipal de Tafalla.

SOS Navarra recibió el aviso del siniestro vial a las 23.36 horas y se movilizó hasta el lugar a los bomberos del parque de Tafalla, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Guardia Civil.

Como consecuencia del accidente, el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo. Fue liberado por los bomberos y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra para ser atendido por un traumatismo craneoencefálico y contusiones de pronóstico reservado.