Herido un ciclista al sufrir una caída cerca de Izu

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha resultado herido este domingo tras sufrir una caída mientras circulaba en bicicleta en las cercanías de Izu, en la Cendea de Olza.

El aviso del accidente se ha recibido a las 11.13 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El herido ha sufrido un traumatismo en una pierna, con pronóstico reservado, y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.