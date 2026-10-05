Herido en una colisión contra una pieza metálica en el túnel de El Perdón

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una hombre de 65 años, vecino de Villava, ha resultado herido este lunes en un accidente en el que se han visto involucrados dos turismos al chocar contra una pieza metálica que se encontraba en la calzada en el interior del túnel de El Perdón en la A-12, según ha informado la Guardia Civil.

El accidente ha ocurrido en el kilómetro 13 de la autovía, en el término de Zizur Mayor. Hasta el lugar se han desplazado dos patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra y una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado al conductor de uno de los vehículos implicados al Hospital Universitario de Navarra.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.