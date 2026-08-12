Herido con un corte en la pierna un trabajador de una obra en Azagra

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años que ha sido trasladado este miércoles al Hospital García Orcoyen de Estella al sufrir un corte en la pierna mientras trabajaba en una obra en Azagra.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente laboral se ha recibido a las 9.59 horas. El herido ha sido evacuado con un corte en la pierna de pronóstico reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados equipo médico de Azagra, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Foral.