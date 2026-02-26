Herido grave un hombre de 37 años tras sufrir un accidente laboral en Ororbia

PAMPLONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 37 años ha resultado herido grave la tarde del jueves tras sufrir un accidente laboral en Ororbia (Cendea de Olza).

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 20.07 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y a patrullas de la Policía Foral de la comisaría de Pamplona, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido en una empresa de fabricación de piezas, cuando una tubería que transportaba aceite caliente se ha roto, golpeando al trabajador en la cara. El herido, un varón de 37 años, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde ha quedado ingresado con una contusión facial y quemaduras de carácter grave.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.