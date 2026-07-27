Herido grave un hombre de 39 años tras sufrir un accidente laboral en Pamplona

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha resultado herido grave la tarde de este lunes tras sufrir un accidente laboral en Pamplona.

El centro de gestión de emergencias de Sos Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 17.22 horas y ha movilizado al lugar de los hechos una ambulancia de soporte vital avanzado enfermerizada y patrullas de la Policía Municipal de Pamplona, segúnha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido en una huerta de Pamplona, cuando el hombre ha sido golpeado en la cabeza con una manguera a presión.

Tras ser atendido en el lugar, ha sido trasladado en la ambulancia enfermerizada al Hospital Universitario de Navarra, donde permanece ingresado con un traumatismo craneoencefálico (TCE) y heridas con pronóstico grave.

Efectivos de la Policía Municipal de Pamplona instruyen las diligencias del siniestro.