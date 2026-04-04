Herido grave un hombre de 83 años al ser arrollado por una máquina motocultora en Falces

El herido ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 83 años ha resultado herido grave la mañana de este sábado tras sufrir un accidente con una máquina motocultora en Falces.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 11.19 horas de este sábado y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Peralta, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un helicóptero medicalizado, un equipo médico y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido en una zona de campo denominada Brazal de Tramoya, en el término municipal de Falces. El herido, un varón de 83 años, realizaba labores agrícolas con una máquina motocultora cuando ha sufrido una caída y ha sido arrollado por la misma, explican desde los servicios de emergencia del Gobierno de Navarra.

Los servicios de emergencia han trasladado al herido en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresado con traumatismo facial y costal y heridas de carácter grave.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de la comisaría de Tudela instruyen las diligencias del siniestro.