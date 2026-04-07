Herido grave un varón de 61 años tras una colisión entre dos motocicletas en Isaba

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 61 años, natural de Francia, ha resultado herido de gravedad este lunes tras una colisión por alcance entre dos motocicletas en la carretera NA-137, en Isaba.

Según han informado desde la Guardia Civil, el accidente ha tenido lugar en el kilómetro 55, en el Puerto de Belagua. El herido ha sido atendido por los servicios sanitarios desplazados al lugar, y posteriormente ha sido trasladado en helicóptero a un hospital de la localidad francesa Pau. En la otra motocicleta circulaba un varón francés de 71 años que ha resultado ileso.

Han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico, bomberos, helicóptero y Guardia Civil de Roncal, quienes se han hecho cargo del siniestro y de la regulación de la circulación en la zona.

Desde la Guardia Civil recomiendan mantener una distancia de seguridad adecuada "evitando frenadas bruscas, anticipándose y avisando con antelación, a través de las luces de freno, de dicha maniobra".