Herido un hombre de 46 años tras ser atropellado en Ansoáin

Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha resultado herido con pronóstico reservado este sábado tras ser atropellado por un coche a la altura del número 42 de la Avenida Hermanos Noáin, en la localidad de Ansoáin.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 14.03 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, un equipo medico y la Policía Foral.

El herido ha sufrido un traumatismo craneoencefálico con pronóstico reservado y un golpe en el costado, de pronóstico reservado, y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.