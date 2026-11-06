Herido un hombre de 52 años en una colisión entre un coche y una moto en Pamplona

Imagen de archivo de una ambulancia. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha resultado herido este jueves en una colisión entre un coche y una moto en la Avenida Navarra, en la rotonda con la Abejeras, en Pamplona.

Según han informado desde SOS Navarra, el aviso del accidente se ha recibido a las 22.03 horas. El motorista ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones de pronóstico reservado.

Han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y Policía Municipal de Pamplona.