Herido un hombre de 74 años en una salida de vía en Murillo el Cuende

Agentes de la Guardia Civil junto al vehículo accidentado. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 74 años ha resultado herido en la madrugada de este sábado tras sufrir una salida de vía con su vehículo a la altura del punto kilométrico 50 de la N-121, en el término municipal de Murillo el Cuende.

Al lugar del siniestro se han desplazado agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra y servicios sanitarios que han trasladado al herido, vecino de Murillo el Cuende, al centro de salud de Tafalla, según informan desde la benemérita.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encarga de la instrucción de las diligencias para el esclarecimiento de las circunstancias del siniestro.