Herido un hombre en silla de ruedas en un atropello en Pamplona

Archivo - Miembros de una ambulancia en Navarra en una foto de archivo - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 64 años en silla de ruedas ha resultado herido de carácter reservado al ser atropellado por un coche en Pamplona.

El suceso ha tenido lugar este domingo en la calle Labiano a las 16.41 horas, cuando un coche ha atropellado al peatón, que circulaba en silla de ruedas. El hombre ha sufrido un traumatismo en una extremedidad.

Al lugar del accidente se han desplazado efectivos de los Bomberos del Parque Central de Cordovilla, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y agentes de la Policía Municipal.