Herido leve un ciclista tras sufrir una caída en Esteribar

Agentes de la Guardia Civil y otros ciclistas atienden al herido. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 31 años, residente en la Comunidad Valenciana, ha resultado herido leve este sábado por la mañana al sufrir una salida de vía con posterior caída a la altura del kilómetro 12,900 de la N-135, en el término municipal de Esteribar.

El accidente, que ha sido atendido por la Guardia Civil, se ha producido a las 11.26 horas. Como consecuencia, ciclista herido ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra han regulado la circulación en el lugar y son los encargados de la instrucción de las correspondientes diligencias encaminadas al esclarecimiento del siniestro.