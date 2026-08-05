Herido leve un conductor de 23 años cuyo coche se ha incendiado tras una salida de vía en Cintruénigo

Imagen del vehículo tras el accidente - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 23 años ha resultado herido de levedad este miércoles en la NA-160, en Cintruénigo, tras sufrir una salida de vía causada por una avería en el vehículo, que se ha incendiado tras el accidente.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 11,8, se ha recibido a las 16.29 horas.

El herido ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela con una luxación en la clavícula de pronóstico leve. Tras el accidente el motor del coche se ha incendiado, pero el fuego no se ha propagado a la vegetación de alrededor. Han sido movilizados bomberos de Tudela, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.

Según han informado desde el cuerpo policial, el conductor ha salido del vehículo por su propio pie con un fuerte contusión en el pecho, y la "rápida actuación" de bomberos y Policía Foral ha evitado la propagación del fuego a los terrenos colindantes.