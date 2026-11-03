Herido leve un hombre de 78 años en el incendio de una campana en una cocina en Ayegui

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 78 años ha resultado herido leve este martes al incendiarse la campana de una cocina en una vivienda de Ayegui, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 12.06 horas. Un varón de 78 años ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella por inhalación de CO y quemadura en extremidad superior de carácter leve.

A causa del fuego, que ha sido extinguido, se han registrado daños materiales en la cocina de la vivienda. Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Estella, una ambulancia SVB y agentes de la Policía Foral.