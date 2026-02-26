Herido leve un joven de 26 años al ser atropellado por un patinete en Pamplona

PAMPLONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 26 años ha resultado herido leve este jueves al ser atropellado por un patinete en Pamplona, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 9.09 horas en la calle Blas de la Serna, en la rotonda de Oberena. El joven de 26 años atropellado ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra (HUN), en Pamplona, con contusiones de carácter leve.

Al lugar se han desplazado una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Municipal de Pamplona.