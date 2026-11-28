Los servicios de emergencia junto al vehículo accidentado en Yerri. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha resultado herido leve en la madrugada de este sábado tras sufrir una salida de vía con su vehículo a la altura del punto kilométrico 5,2 de la NA-7320, en el término de la localidad de Arizala, perteneciente al municipio de Yerri.

El aviso del siniestro vial se ha recibido a las 1.28 horas y hasta el lugar se ha movilizado a los bomberos de Estella, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El herido, un varón de 35 años, ha sufrido una contusión lumbar con pronóstico leve y ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella.