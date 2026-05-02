Herido leve al salirse de la vía y volcar una furgoneta en Arano

Imagen de la furgoneta volcada tras el accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha resultado herido leve este sábado por la mañana al sufrir una salida de vía y volcar la furgoneta en la que circulaba a la altura del kilómetro 26 de la NA-4150, en el término municipal de Arano.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 7.15 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Goizueta, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El herido, un hombre de 60 años, ha sido trasladado al Hospital Donostia de San Sebastián con contusiones de pronóstico leve.