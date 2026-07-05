Herido un motorista de 63 años tras sufrir una caída en Quinto Real

Archivo - Imagen de un helicóptero del Gobierno de Navarra - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 63 años ha resultado herido este domingo por la mañana tras caerse de la moto, a la altura del punto kilométrico 42 de la NA-138, en el Puerto de Urkiaga, en la zona de Quinto Real en el Baztan.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 10.50 horas y se ha movilizado al Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El GRT ha realizado el rescate del herido con el helicóptero. Posteriormente, ha hecho trasbordo a la ambulancia que lo ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra para ser atendido por una posible fractura de tobillo de pronóstico reservado.