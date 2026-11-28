Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 64 años ha resultado herido este sábado por la mañana tras sufrir una caída mientras circulaba con su motocicleta en la rotonda ubicada en el punto kilométrico 2,6 de la PA-31, en el término municipal de Noáin, perteneciente al Valle de Elorz.

SOS Navarra ha recibido el aviso del accidente a las 9.15 horas y se ha movilizado a los bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de Soporte Vital Básico, la Policía Foral y la Policía Local.

El motorista, un varón de 64 años, ha sufrido una contusión dorsal y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.