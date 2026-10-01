Herido un motorista tras atropellar a un animal en Egüés

Una patrulla de la Guardia Civil en el lugar del accidente. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una motocicleta, un hombre de 54 años, resultó herido este miércoles por la noche tras atropellar a un animal a la altura del punto kilométrico 5 de la NA-150, en el término municipal de Egües.

Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra, y una ambulancia medicalizada, que ha trasladado al herido, de 54 años y vecino de Egües, al Hospital Universitario de Navarra.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.