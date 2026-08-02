Herido un motorista al caer a una acequia en Olite

Los servicios de emergencia en el lugar del accidente.
Los servicios de emergencia en el lugar del accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 2 agosto 2026 10:23
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    PAMPLONA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista de 45 años resultó herido este sábado tras sufrir una salida de vía y caer a una acequia a la altura del punto kilométrico 1,4 de la NA-8602, en el término municipal de Olite.

   Los servicios de emergencia recibieron el aviso del accidente a las 20.56 horas y se movilizaron hasta el lugar los bomberos de Tafalla, una ambulancia convencional y otra medicalizada, y la Policía Foral.

   El motorista, que sufrió policontusiones con pronóstico reservado, fue trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra.

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