Herido un motorista al caer a una acequia en Olite

Los servicios de emergencia en el lugar del accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 45 años resultó herido este sábado tras sufrir una salida de vía y caer a una acequia a la altura del punto kilométrico 1,4 de la NA-8602, en el término municipal de Olite.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del accidente a las 20.56 horas y se movilizaron hasta el lugar los bomberos de Tafalla, una ambulancia convencional y otra medicalizada, y la Policía Foral.

El motorista, que sufrió policontusiones con pronóstico reservado, fue trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra.