Herido un motorista al salirse de la vía en Lerín

PAMPLONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 66 años ha resultado herido este jueves al salirse de la vía en el término de Lerín, según han informado desde Emergencias.

El suceso ha tenido lugar a las 15.40 horas en el kilómetro 25,1 de la carretera NA-122. El varón ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella y posteriormente al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con politraumatismos y pronóstico reservado.

Al lugar del accidente se han desplazado una ambulancia SVB, otra ambulancia SVA, un equipo médico así como agentes de la Policía Foral.