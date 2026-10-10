Herido un motorista al sufrir una caída en Lekunberri

Un agente de la Guardia Civil inspecciona la motocicleta accidentada. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

En conductor de una motocicleta, un varón de 45 años y vecino de Azkoitia (Guipúzcoa), ha resultado herido este sábado por la mañana tras caerse de su vehículo a la altura del punto kilométrico 13 de la NA-1300, en el término municipal de Lekunberri.

Al lugar del siniestro se han desplazado, además de una patrulla de la Agrupación de Tráfico y otra de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra, una ambulancia de soporte vital básico que ha trasladado al herido al Hospital Universitario de Navarra en Pamplona.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encarga de la instrucción de las diligencias para el esclarecimiento de las circunstancias del siniestro.