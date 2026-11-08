Herido un motorista tras sufrir una caída en San Martín de Unx

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 54 años ha resultado herido este domingo tras caerse de su vehículo a la altura del punto kilométrico 3 de la NA-5300, en San Martín de Unx.

SOS Navarra ha recibido el aviso del accidente a las 13.53 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Tafalla, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Guardia Civil.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a un varón de 54 años con policontusiones de pronóstico reservado.