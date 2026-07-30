Herido muy grave un hombre de 38 años tras sufrir un accidente laboral en Villafranca

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PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años ha resultado herido muy grave la tarde de este jueves tras sufrir un accidente laboral en Villafranca.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 19.20 horas y ha movilizado una ambulancia de soporte vital avanzado y patrullas de Seguridad Ciudadana y de la Policía Judicial de la comisaría de Tudela de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido en una empresa conservera de Villafranca, cuando, por causas que investiga la Policía Foral, al trabajador le ha caído encima agua hirviendo y ha sufrido quemaduras que afectan al 80% de su cuerpo.

Tras ser valorado en el Hospital Reina Sofía de Tudela, el herido ha sido trasladado por la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Miguel Servet, en Zaragoza, donde permanece ingresado en la unidad de grandes quemados con quemaduras con pronóstico muy grave.

Efectivos de la Policía Judicial de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.