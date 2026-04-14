Herido un trabajador de 26 años al caer de un andamio en Zuriáin (Esteribar)

PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 26 años ha resultado herido este martes al sufrir un accidente laboral en Zuriáin (Esteribar). Ha caído desde una andamio, de unos dos metros de altura, según ha informado Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 9.55 horas. El joven de 26 años ha sufrido policontusiones y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar del accidente se han trasladado un equipo médico, una ambulancia SVA, otra ambulancia SVB así como agentes de la Policía Foral.