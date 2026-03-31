Herido un trabajador de 58 años al caer desde un camión en Arano

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años ha resultado herido este martes en un accidente laboral en Arano tras sufrir una caída desde un camión, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso del suceso se ha recibido a las 15.32 horas y hasta el lugar han sido movilizados los bomberos voluntarios de Goizueta, una ambulancia de soporte vital básico, equipo médico y patrullas de la Policía Foral

El trabajador, que presentaba un posible traumatismo en una extremidad superior, ha sido trasladado al Hospital de Donostia con pronóstico reservado.