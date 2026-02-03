Herido un varón de 56 años en un accidente laboral en Olazti

PAMPLONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 56 años ha resultado herido este martes en un accidente laboral ocurrido en Olazti, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 10.08 horas, cuando el trabajador ha recibido un golpe por la rotura de una pieza de un camión. Como consecuencia, ha sufrido una contusión en la espalda y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, una ambulancia SVB, un equipo médico y agentes de la Policía Foral.