Heridos dos ciclistas en una caída en Lizoáin

PAMPLONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos ciclistas han resultado heridos este domingo tras sufrir una caída a la altura del punto kilométrico 7 de la NA-150, en el término municipal de Lizoáin.

El accidente se ha producido a las 13.54 horas y hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias de Soporte Vital Básico y la Policía Local.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a dos varones, de 58 y 34 años, ambos con policontusiones con pronóstico reservado.