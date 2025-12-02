Heridos leves dos jóvenes de 18 y 20 años en una salida de vía en Mendavia

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 18 y 20 años han resultado heridos de levedad este martes por la tarde al sufrir una salida de vía en la carretera NA-134, en Mendavia.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 84,7, se ha recibido a las 15.35 horas.

El joven de 18 años ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella con un traumatismo craneoencefálico de carácter leve, mientras que el herido de 20 años ha sido evacuado al consultorio de Mendavia con contusiones, también de carácter leve.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Lodosa, una ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de la zona y agentes de Policía Foral.