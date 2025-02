El hijo de Miguel Delibes destaca la "enorme admiración" que sentía el escritor por el director Mario Camus

En la clausura de la 31ª Muestra de Cine Español, la reina Letizia ha entregado un reconocimiento a los hijos de Camus y Delibes

TUDELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Germán Delibes, hijo del escritor vallisoletano Miguel Delibes, ha destacado este viernes, en el homenaje que la Muestra de Cine Español de Tudela realiza a la película dirigida por Mario Camus 'Los santos inocentes' y al que asiste la Reina Letizia, la "enorme admiración" que sentía su padre por el director cinematrófico, quien realizó una adaptación del libro.

Así lo ha subrayado en el acto desarrollado en los cines Moncayo de la capital ribera durante el homenaje que se aplazó en el pasado festival Opera Prima debido a la Dana y que se celebra con motivo del 40º aniversario de la producción de la película para tributar un reconocimiento póstumo a su director, Mario Camus, así como a Miguel Delibes, autor de la novela en la que se basa la película.

Durante el acto, el hijo de Delibes ha dado lectura a unos fragmentos escritos por su padre en los que éste reflejaba "la enorme satisfacción que le había producido la adaptación que realizó el gran Mario Camus de la novela 'Los santos inocentes'". "Me gustaría recordar con ello la enorme admiración que sentía Delibes por el hoy homenajeado director. Sé que mi padre hubiera asistido con muchísimo gusto a este homenaje que se le rinde", ha afirmado, tras agradecer su invitación al acto, del que "estoy seguro de que a mi padre le hubiera hecho una gran ilusión".

Al acto también han asistido la presidenta de Navarra, María Chivite, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, además de Teresa Camus, hija del director del filme, quien, junto a Germán Delibes, ha recibido de manos de la Reina un reconocimiento en memoria de ambos. La jornada ha estado presentada por la actriz y directora Eulalia Ramón, y ha contado con la participación de Elvira Lindo.

Durante su intervención, Elvira Lindo ha destacado que "cuando las películas son poderosas y retratan con tan honda veracidad unos personajes que fueron literarios, se nos imponen para siempre los rostros de los actores que los interpretaron". A su juicio, Delibes "poseía un don incomparable para penetrar en el alma humana". "Es un argumento muy complejo que nos ayuda a entender lo vulnerable que es el ser humano cuando no se le han dado armas para defenderse. Cuando digo armas, me refiero a palabras, a cultura, a educación. Las personas necesitamos la educación para no sucumbir al abuso del poderoso", ha dicho.

Según Lindo, "puede parecer" que la obra "nos habla de otro tiempo, y lo es, en otro sentido", porque está ambientada en los años 60, pero "leo hoy la novela con mis ojos de ahora y veo que esta realidad acecha en cualquier lugar del mundo en el que se priva a las criaturas inocentes de su legítima humanidad". Estos personajes "que malvivieron en otro tiempo en un rincón del campo español", ha trasladado a los alumnos de Tudela asistentes al acto, "os están pidiendo a gritos que los escuchéis con atención". "Ver la película es sentirse a atraída por la lectura de la novela, y al contrario. Hay que ver y leer, leer y ver", ha subrayado.

Por su parte, el director del festival, Luis Alegre, ha indicado que con esta película, Camus "logró uno de los grandes milagros del cine". "En aquellos tiempos cargados de ilusión, cuando ya se había dado por cerrada la transición, nos sumergía de un modo inolvidable en la tremenda España de la que veníamos", ha indicado.

Alegre también ha tenido unas palabras para la Reina, quien "desde el primer momento simpatizó con esta iniciativa", por "su desatada cinefilia", por su "convicción de hasta qué punto este tipo de películas enriquecen nuestra formación cultural y sentimental", por su "militancia a favor del acto de contemplar una película en una sala de cine, cuyo encanto y embrujo son imbatibles", y por su "sensibilidad hacia lugares como Tudela, que apuesta por iniciativas" como el festival Ópera Prima y la Muestra de cine español, "que desde la humildad procuran exaltar los mejores talentos de nuestro cine".

También ha hecho referencia al aplazamiento del homenaje debido a la Dana, "una de las mayores tragedias colectivas de nuestro país" en la que tanto el Rey Felipe como la Reina Letizia "tan a la altura de las circunstancias se mostraron". "Como es natural, optamos por suspender el homenaje, pero volvió a resultar muy bonito y emocionante sentir su deseo de que no fuera una suspensión sino simplemente un aplazamiento. No sabe hasta qué punto nos sentimos agradecidos. No sabe de qué forma estos gestos suyos disparan nuestra autoestima", ha dicho.

"El festival Ópera Prima y la Muestra de cine español siempre tienen los pies en la tierra, pero gracias a usted vuelan de una manera que nunca nos atrevimos a soñar", ha trasladado a la Reina. Además, ha destacado la presencia de figuras como la cineasta Pilar Palomero o los actores Marina Guerola, Ana Saura y Julián López.

Estudiantes de varios centros educativos de la ciudad (IES Valle del Ebro, IES Benjamín de Tudela, Anunciata, Jesuitas y ETI) asisten a la proyección de esta película y varios de ellos, que han trabajado sobre el libro de 'Los santos inocentes', han realizado una lectura de sus reflexiones durante el acto.

La Reina ha llegado pasadas 11.45 horas a Tudela. Al igual que en anteriores visitas de la Reina a la capital ribera, multitud de vecinos se han apostado en las inmediaciones del cine Moncayo para aguardar la llegada de doña Letizia, a quien han recibido entre aplausos y gritos de 'guapa' y 'viva la Reina'. Como ya viene siendo habitual, uno de ellos ha acudido con un pan de grandes dimensiones con el nombre de 'Letizia' y el escudo de Navarra.

La Muestra de cine español de Tudela, organizada por Tudela-Cultura y cineclub Muskaria y dirigida por Luis Alegre, comenzó el pasado 17 de febrero en el cine Moncayo y la de este viernes es la jornada de clausura. En esta edición se han proyectado seis películas y un cortometraje y se han celebrado tres homenajes: al actor Eduard Fernández, al director Jonás Trueba y a la película 'Los santos inocentes'.