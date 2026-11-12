Un hombre de 86 años cae a una cuneta al parar su coche por la lluvia en Viana

Agentes de la guardia civil atienden al hombre de 86 años que se cayó a una cuneta en Viana. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra auxilió durante la tarde-noche de este miércoles a un hombre de 86 años que sufrió una caída a una cuneta de considerable profundidad tras detener su vehículo en la carretera NA-134, en el término municipal de Viana.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.45 horas, cuando el conductor, que circulaba en dirección a Lodosa, decidió detener su vehículo en el arcén debido a la intensa lluvia y a la falta de visibilidad provocada por el empañamiento de los cristales.

Al descender del turismo, el hombre perdió el equilibrio y cayó al fondo de una cuneta, donde quedó tendido con fuertes dolores en un costado.

Tras recibir el aviso de la Central Operativa de Servicios (COS), patrullas de seguridad ciudadana del Puesto de Mendavia de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar. Una vez allí, los agentes realizaron una primera valoración del herido y lo protegieron de las inclemencias meteorológicas mientras esperaban la llegada de los servicios sanitarios. Hasta el lugar también se desplazaron personal médico de urgencias del Centro de Salud de Viana y una ambulancia de bomberos de Lodosa.

Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado al Hospital San Pedro de Logroño (La Rioja) para recibir asistencia médica por las posibles lesiones derivadas de la caída.