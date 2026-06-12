El Hospital García Orcoyen de Estella obtiene la certificación de calidad ISO en cirugías de cadera y rodilla - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra ha obtenido la certificación de calidad ISO 9001:2015 en la implantación de la Vía RICA (Recuperación Intensificada en Cirugía de Adulto), en artroplastias de cadera y rodilla (intervención quirúrgica que consiste en extraer una articulación dañada, por desgaste o enfermedad, y sustituirla parcial o totalmente por una prótesis), otorgada recientemente por la entidad certificadora AENOR.

El año pasado en el Hospital García Orcoyen se realizaron un total de 45 artroplastias de cadera y 73 de rodilla.

Esta acreditación, que tiene como objetivo principal sistematizar el proceso asistencial quirúrgico fundamentado en los procesos de recuperación intensificada, establece recomendaciones clínicas y responsabilidades durante los períodos de optimización preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio.

La Vía RICA (Recuperación Intensificada en Cirugía del Adulto) fue implantada para prótesis de rodilla y cadera en el Hospital García Orcoyen en junio de 2022.

Se trata de un plan asistencial estandarizado que pretende "disminuir las complicaciones, reducir la estancia hospitalaria, favorecer una pronta recuperación y mejorar la calidad asistencial de los pacientes operados de prótesis de cadera y rodilla".

Además, el certificado de calidad define los indicadores para medir la calidad del proceso asistencial, facilita información escrita completa al paciente y mide la satisfacción del mismo.

El paciente y sus familiares "tienen un papel activo durante todo el proceso, compartiendo responsabilidad para conseguir mejorar la recuperación".