El Hospital San Juan de Dios Pamplona-Tudela organiza varias actividades para celebrar los Sanfermines

El Hospital San Juan de Dios de Pamplona organiza varias actividades para celebrar los Sanfermines. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA-TUDELA

PAMPLONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios de Pamplona-Tudela ha organizado un programa de actividades dirigido a pacientes, familiares, profesionales y personas voluntarias para acercar el ambiente festivo de los Sanfermines a quienes, por motivos de salud o trabajo, vivirán estos días desde el centro hospitalario.

La programación comenzará este lunes, 6 de julio, con la tradicional entrega del pañuelico sanferminero del hospital a las personas hospitalizadas, "un gesto simbólico que les permitirá sentirse parte de una de las celebraciones más queridas y representativas de Navarra". Además, podrán seguir el Chupinazo a través de la retransmisión prevista en las salas de estar de las diferentes unidades de hospitalización.

El 7 de julio, festividad de San Fermín, tendrá lugar una Celebración de la Palabra en honor al santo en la Capilla del Hospital. Además, los pacientes disfrutarán de una comida especial consistente en un primer plato de pochas estofadas, segundo plato de ajoarriero con gambas y un postre de milhojas de crema con sirope de fresa, indican en una nota de prensa desde el centro hospitalario.

Además, durante todos los días de las fiestas, la zona expositiva del centro acogerá la muestra fotográfica 'San Fermín', integrada por imágenes cedidas por la Casa de Misericordia, y la cafetería se sumará al ambiente festivo con diferentes elementos decorativos y complementos sanfermineros.